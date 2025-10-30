Giornata di presidio ieri alla sede di Patrizia Pepe, a Campi Bisenzio, uno dei brand a cui Sudd Cobas e una trentina di lavoratori chiedono di partecipare al tavolo della vertenza della stireria-confezione L’Alba. "Per quanto tempo ancora Patrizia Pepe vuole continuare fare di nulla su quello che accade nella propria filiera? Cosa altro deve succedere dopo le botte agli operai de L’Alba di Montemurlo? – si chiedono i sindacalisti del Sudd Cobas – Quegli stessi operai erano sfruttati mentre stiravano i capi di abbigliamento che il brand vende a centinaia di euro". La battaglia per far partecipare al tavolo di concertazione tutti i committenti non si placa, in vista anche del tavolo istituzionale convocato per oggi a Palazzo Banci Buonamici da Simone Calamai, presidente della Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vertenza L’Alba: "Patrizia Pepe partecipi al tavolo di concertazione"