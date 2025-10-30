Verstappen campione arriva un aiuto insperato | annuncio in diretta e tifosi spiazzati

Il campione di Formula Uno Max Verstappen è in netta ripresa dopo un inizio di stagione davvero molto difficile. Manca sempre meno alla fine del Mondiale di Formula Uno e stiamo vivendo un’accesa lotta per il titolo. Il campione del mondo in carica Max Verstappen sta provando a reagire alle difficoltà ed ha recuperato diversi punti rispetto alla vetta, passata in Messico da Oscar Piastri a Lando Norris. Al momento sono loro tre a giocarsi il titolo ed i tifosi del campione olandese appaiono ottimisti ed hanno grandi speranze per il futuro della stagione. Steiner lo svela in diretta: Max Verstappen può sorridere. 🔗 Leggi su Sportface.it

Argomenti simili trattati di recente

VINCE MAX, LEWIS CAMPIONE Verstappen si aggiudica il GP del Messico 2017 dopo un contatto al via con Vettel ed Hamilton dove il tedesco e l'inglese hanno la peggio. Seb arriva quarto, Lewis nono e questo gli basta per conquistare matematicamente il - facebook.com Vai su Facebook

Verstappen campione, arriva un aiuto insperato: annuncio in diretta e tifosi spiazzati - Il campione di Formula Uno Max Verstappen è in netta ripresa dopo un inizio di stagione davvero molto difficile. Da sportface.it

Verstappen campione del mondo, si arrendono le McLaren: annuncio ufficiale - Il 4 volte campione iridato ha fatto la voce grossa nelle ultime due corse stagionali: l'ex pilota fa la sua previsione sulla corsa mondiale Campioni si nasce. Secondo diregiovani.it

Max Verstappen racconta come si è fatto perdonare Kimi Antonelli in pista: “Gli ho detto grazie” - Max Verstappen e Kimi Antonelli sembrano destinati a diventare i migliori amici, e forse pure compagni di squadra. Lo riporta fanpage.it