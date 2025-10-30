Verstappen campione arriva un aiuto insperato | annuncio in diretta e tifosi spiazzati

Sportface.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione di Formula Uno Max Verstappen è in netta ripresa dopo un inizio di stagione davvero molto difficile.  Manca sempre meno alla fine del Mondiale di Formula Uno e stiamo vivendo un’accesa lotta per il titolo. Il campione del mondo in carica Max Verstappen sta provando a reagire alle difficoltà ed ha recuperato diversi punti rispetto alla vetta, passata in Messico da Oscar Piastri a Lando Norris. Al momento sono loro tre a giocarsi il titolo ed i tifosi del campione olandese appaiono ottimisti ed hanno grandi speranze per il futuro della stagione. Steiner lo svela in diretta: Max Verstappen può sorridere. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

verstappen campione arriva aiutoVerstappen campione, arriva un aiuto insperato: annuncio in diretta e tifosi spiazzati - Il campione di Formula Uno Max Verstappen è in netta ripresa dopo un inizio di stagione davvero molto difficile. Da sportface.it

Verstappen campione del mondo, si arrendono le McLaren: annuncio ufficiale - Il 4 volte campione iridato ha fatto la voce grossa nelle ultime due corse stagionali: l'ex pilota fa la sua previsione sulla corsa mondiale Campioni si nasce. Secondo diregiovani.it

Max Verstappen racconta come si è fatto perdonare Kimi Antonelli in pista: “Gli ho detto grazie” - Max Verstappen e Kimi Antonelli sembrano destinati a diventare i migliori amici, e forse pure compagni di squadra. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Verstappen Campione Arriva Aiuto