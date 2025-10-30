Verso Casertana-Catania Toscano | Ora serve resistenza mentale entriamo nella fase del consolidamento

Domenico Toscano è intervenuto in sala stampa per commentare il momento del Catania, analizzare il prossimo impegno con la Casertana e ribadire la voglia della squadra di migliorare giorno dopo giorno. L’allenatore rossazzurro ha esordito sottolineando la difficoltà del campionato e il valore del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Verso Casertana-Catania, Toscano: “Sarà una gara di consolidamento, l’abbiamo preparata bene” - I rossazzurri sono in cerca della quinta vittoria consecutiva che proietterebbe i ... Lo riporta msn.com

verso casertana catania toscanoCatania, Toscano predica calma per Caserta ma esalta i 20 mila del Massimino: “si sentono, eccome…” - 14 mila, significa che stanno apprezzando ciò che stanno facendo i ragazzi. Come scrive strettoweb.com

