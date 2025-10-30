Verratti si racconta ai microfoni di una lunga intervista: «Qatar? Mi trovo molto bene. Il calcio qui è più tranquillo! Sul futuro in Serie A.». Le parole Marco Verratti ha ripercorso alcune tappe significative della sua carriera, parlando della Nazionale, della nuova esperienza con l’Al-Duhail in Qatar e del legame speciale con Zdenek Zeman. L’ex . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Verratti si racconta: «Qatar? Mi trovo molto bene. Il calcio qui è più tranquillo! Sul futuro in Serie A e in Nazionale…»