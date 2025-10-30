Verratti | Ritorno in Serie A? Non si sa mai vedremo Sulla Nazionale dico questo

Internews24.com | 30 ott 2025

Inter News 24 Le parole di Marco Verratti, ex centrocampista del PSG, su un possibile ritorno in Serie A nel futuro. Tutti i dettagli in merito. Marco Verratti ha ripercorso alcune delle tappe più significative della sua carriera, riflettendo sulla sua esperienza in Nazionale e sul possibile ritorno in Serie A. L’ex centrocampista del Paris Saint-Germain, oggi protagonista nel campionato qatariota, ha condiviso aneddoti e pensieri personali ai microfoni di Diretta.it, offrendo uno sguardo intimo sul suo percorso calcistico e sulle sfide che sta affrontando nella sua nuova realtà sportiva. QATAR  –  «Mi trovo molto bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

