Verratti | Ritorno in Serie A? Non si sa mai vedremo Sulla Nazionale dico questo

Inter News 24 Le parole di Marco Verratti, ex centrocampista del PSG, su un possibile ritorno in Serie A nel futuro. Tutti i dettagli in merito. Marco Verratti ha ripercorso alcune delle tappe più significative della sua carriera, riflettendo sulla sua esperienza in Nazionale e sul possibile ritorno in Serie A. L’ex centrocampista del Paris Saint-Germain, oggi protagonista nel campionato qatariota, ha condiviso aneddoti e pensieri personali ai microfoni di Diretta.it, offrendo uno sguardo intimo sul suo percorso calcistico e sulle sfide che sta affrontando nella sua nuova realtà sportiva. QATAR – «Mi trovo molto bene. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Verratti: «Ritorno in Serie A? Non si sa mai, vedremo. Sulla Nazionale dico questo»

