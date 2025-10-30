Verona travolge Milano | per la prima volta è sola in testa alla classifica di Superlega

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3-0 sul Vero Volley è la terza vittoria di fila da tre punti per la Rana e vale il primato solitario davanti a Perugia. Cortesia e Vittelli protagonisti, Christenson decisivo in regia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

verona travolge milano per la prima volta 232 sola in testa alla classifica di superlega

© Gazzetta.it - Verona travolge Milano: per la prima volta è sola in testa alla classifica di Superlega

Contenuti che potrebbero interessarti

Verona travolge Milano: per la prima volta è sola in testa alla classifica di Superlega - 0 sul Vero Volley è la terza vittoria di fila da tre punti per la Rana e vale il primato solitario davanti a Perugia. Si legge su msn.com

verona travolge milano primaDiretta/ Verona Milano (risultato finale 3-0): i veneti la chiudono! (oggi 30 ottobre 2025) - Diretta Verona Milano streaming video Rai, oggi giovedì 30 ottobre 2025: orario e risultato live del big- Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Verona Travolge Milano Prima