ventisette reati in una sola notte 17enne nei guai

AGI - Furti, danneggiamenti e incendio di auto in sosta in pieno centro di Lamezia Terme. In una sola notte, 27 reati commessi. Ieri i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 17 anni ritenuto l'autore dell'incendio nel quale, la notte del 6 luglio scorso, in viale Primo Maggio, sono andate distrutte sei autovetture e un ciclomotore in sosta. Il ragazzo è inoltre ritenuto responsabile del furto, consumato la stessa notte, di un'auto parcheggiata poco distante, in via XX Settembre. Messosi alla guida senza patente per darsi alla fuga, il giovane aveva anche danneggiato numerose auto in sosta, distruggendo tutto ciò che incontrava: arredi urbani, panchine, aiuole e arbusti. 🔗 Leggi su Agi.it

