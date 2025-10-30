Vent’anni di Forum Risk La sanità del futuro con il ministro Schillaci
Sanità e strategia al Forum Risk Management in Sanità. Dal 25 al 28 novembre Arezzo Fiere ospiterà la ventesima edizione di uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al confronto sulle prospettive del sistema sanitario. Sono attesi oltre 1200 relatori per discutere temi di governance, ricerca, innovazione e politiche sanitarie, con l’intento di elaborare raccomandazioni da sottoporre a Parlamento, governo e Regioni. L’iniziativa riunirà istituzioni, professionisti, società scientifiche e imprese per discutere le criticità attuali e le opportunità di sviluppo. Ad aprire la quattro giorni è stato invitato il ministro della Salute Orazio Schillaci, già presente lo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
