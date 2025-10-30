Tempo di lettura: 4 minuti Catturavano e rinchiudevano in gabbie anguste una serie di cardellini destinati poi alla commercializzazione illecita: sgominata una banda a Poggiomarino. Sette le persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelate emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nell’ambito di un’indagine che ha visto l’esecuzione di perquisizioni domiciliari da parte della polizia metropolitana di Napoli a casa di oltre quaranta persone residenti nelle province di Napoli, Salerno, Caserta e Avellino. Nei confronti di quello che è considerato dagli inquirenti il capo e promotore dell’associazione è stata disposta la custodia in carcere; un altro indagato è stato posto ai domiciliari, per altri quattro è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza (per tre cumulata con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vendita illecita cardellini, sgominata banda nel Napoletano