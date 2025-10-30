Vendetta | tutto quello che c’è da sapere sul film del 2022

Vendetta: trama, cast e streaming del film del 2022. Questa sera, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Vendetta, film del 2022 diretto da Jared Cohn. È uno degli ultimi film con protagonista Bruce Willis, che si è ritirato dalla recitazione, causa la diagnosi di afasia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nella periferia della Georgia, il padre di famiglia ed ex marine William Duncan è uscito per andare a cena con la figlia sedicenne, Kat, una giocatrice di softball che sogna di giocare a livello professionistico. Mentre William provvede al cibo, Kat rimane in macchina, dove viene prelevata e poi uccisa da Danny, un giovane gangster, come rito d’iniziazione richiesto dalla sua famiglia. 🔗 Leggi su Tpi.it

