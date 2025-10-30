Venderò la tua moto non riesco a guardarla – Il padre di Evan Delogu racconta chi era il figlio morto in un incidente | Era un angelo
Un messaggio pieno di dolore e amore. Così Walter Delogu, ex collaboratore di Vincenzo Muccioli a San Patrignano e padre della conduttrice televisiva Andrea Delogu, ha voluto ricordare sui social suo figlio Evan Delogu, morto ieri in un tragico incidente di moto a Rimini. Nel suo lungo post su Facebook l’uomo ha tracciato un ritratto profondo e tenero del ragazzo, scomparso troppo presto: “Vi dico chi era mio figlio. faceva le serali, studiava all’Alberghiero, di mattina si allenava in palestra, poi faceva da mangiare per noi se ero occupato e se la mamma era al lavoro. Quando si alzava da tavola chiedeva il permesso, lavava i piatti e poi si riposava un po’” Walter Delogu ha ricordato la dedizione e la maturità di Evan, che da anni lavorava durante l’estate presso uno stabilimento balneare: “Ha sempre lavorato in estate da Massimo al Bagno 75 e mai ci ha chiesto un euro, si comprava tutto lui col suo stipendio, pure quella maledetta moto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
