L ’attesa è quasi finita, ma l’addio sarà lungo. Netflix ha svelato oggi il trailer di Stranger Things 5, l’attesissima ultima stagione, un evento che segna l’inizio della fine per la serie cult. Il tempismo? Perfetto. Il lancio arriva come un brivido dal Sottosopra proprio alla vigilia dell’ arrivo del cast in Italia, atteso il 31 ottobre a Lucca. E l’ultimo saluto ai protagonisti non sarà affatto breve: il capitolo conclusivo sarà un evento diviso in tre parti, per prolungare il più possibile la permanenza a Hawkins. Segnate le date: il Volume 1 (ep. 1-4) debutta il 27 novembre, il Volume 2 (ep. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Vecna è scomparso, Hawkins è in quarantena, e Undici è di nuovo in fuga. Il nuovo trailer di "Stranger Things 5" è una carica di adrenalina e malinconia

