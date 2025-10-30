Vasto Forum H2O attacca sul piano della Riserva | Il dirigente presenta e approva la sua stessa richiesta

Chietitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polemica sulla Riserva “Marina di Vasto”. Il Forum H2O solleva dubbi sulla regolarità della procedura legata alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) del Piano di Assetto dell’area protetta. Sotto accusa finisce Alfonso Mercogliano, dirigente del Comune di Vasto, reo – secondo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

