Vasto Forum H2O attacca sul piano della Riserva | Il dirigente presenta e approva la sua stessa richiesta
Polemica sulla Riserva “Marina di Vasto”. Il Forum H2O solleva dubbi sulla regolarità della procedura legata alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) del Piano di Assetto dell’area protetta. Sotto accusa finisce Alfonso Mercogliano, dirigente del Comune di Vasto, reo – secondo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
