Variante Aurelia 40 lavoratori in sciopero | In ritardo gli stipendi dell’azienda Manelli

La Spezia, 30 ottobre 2025 – Un primo campanello di allarme era scattato alcuni giorni fa quando dal fronte sindacale era stata denunciato il mancato pagamento degli stipendi di circa 40 lavoratori, tra operai e impiegati, impegnati nel cantiere dello stralcio B della Variante Aurelia alla Pieve, affidato all’Azienda Manelli. Un problema andato avanti, da quanto emerso, per alcuni mesi: secondo quanto denunciato da sindacati e lavoratori l’azienda sta accumulando ritardi nei pagamenti degli stipendi. A fronte di una situazione di crescente difficoltà, ieri mattina mattina alle 7,30 i dipendenti hanno deciso di proclamare lo sciopero permanente, per protestare contro il mancato pagamento della mensilità di settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

