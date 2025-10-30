Variante Aurelia 40 lavoratori in sciopero | In ritardo gli stipendi dell’azienda Manelli
La Spezia, 30 ottobre 2025 – Un primo campanello di allarme era scattato alcuni giorni fa quando dal fronte sindacale era stata denunciato il mancato pagamento degli stipendi di circa 40 lavoratori, tra operai e impiegati, impegnati nel cantiere dello stralcio B della Variante Aurelia alla Pieve, affidato all’Azienda Manelli. Un problema andato avanti, da quanto emerso, per alcuni mesi: secondo quanto denunciato da sindacati e lavoratori l’azienda sta accumulando ritardi nei pagamenti degli stipendi. A fronte di una situazione di crescente difficoltà, ieri mattina mattina alle 7,30 i dipendenti hanno deciso di proclamare lo sciopero permanente, per protestare contro il mancato pagamento della mensilità di settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Livorno - Occupata la variante Aurelia: traffico bloccato - Gli aggiornamenti Vai su Facebook
Variante Aurelia, 40 lavoratori in sciopero: “In ritardo gli stipendi dell’azienda Manelli” - Dopo un primo campanello d’allarme, operai e impiegati hanno incrociato le braccia per protesta. Lo riporta msn.com
Scioperano lavoratori Variante Aurelia, stipendi in ritardo - Incrociano le braccia da questa mattina circa quaranta tra operai e impiegati impegnati nel cantiere dello stralcio B della Variante Aurelia della Spezia. Secondo ansa.it
Aurelia Bis, ancora lavoratori senza stipendio: "Sciopero permanente" - Oltre 40 dipendenti della holding Manelli, titolare dello stralcio della Pieve, attendono la mensilità di settembre. Si legge su rainews.it