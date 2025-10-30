VAR Serie A la Procura Federale scende in campo | la decisione dopo quanto successo nelle ultime partite! Novità importanti e cosa bisogna aspettarsi

VAR Serie A, la Procura Federale interviene: la decisione dopo tutto quello che è accaduto nelle ultime gare! Novità importanti e cosa succederà. Un’escalation di polemiche, un clima di sospetto che non accenna a placarsi. Il mondo arbitrale della Serie A è nella bufera, e ora, dopo una serie di episodi controversi che hanno infiammato le ultime giornate, arriva una notizia clamorosa: la Procura Federale scende in campo. A svelarlo è il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello. La Procura Federale invia i suoi uomini al VAR. Secondo quanto rivelato da Criscitiello, il VAR (Video Assistant Referee) è finito nel mirino della Procura Federale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

