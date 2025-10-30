Vanessa Incontrada | Giorgia Meloni mi spaventa la sua ideologia non mi appartiene

30 ott 2025

Vanessa Incontrada torna a parlare della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un’intervista a Vanity Fair, infatti, la conduttrice ha dichiarato a proposito della premier: “Mi spaventa, la sua ideologia non mi appartiene. Vengo da una famiglia di tradizione socialista, da una cultura, da un modo di vivere diverso da quello che vedo oggi. Non solo l’Italia, mi fa paura il mondo, che per tanti aspetti non riconosco più”. La presentatrice parla anche del ddl Valditara che vieta l’educazione sessuo-affettiva anche alle scuole medie: “Penso sia una decisione indegna. La sessualità fa parte di noi. 🔗 Leggi su Tpi.it

vanessa incontrada giorgia meloni mi spaventa la sua ideologia non mi appartiene

© Tpi.it - Vanessa Incontrada: “Giorgia Meloni mi spaventa, la sua ideologia non mi appartiene”

