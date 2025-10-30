Vandali in azione a Fratte | danneggiate diverse auto nella notte
Vandali in azione, nella notte, a Fratte. Come ci segnalano alcuni lettori, diversi residenti hanno avuto un amaro risveglio a causa dei danni arrecati alle loro vetture in sosta nella zona. Accertamenti in corso, per risalire ai responsabili. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
