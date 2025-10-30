Vandali alle elementari gli alunni tornano in classe
Dopo due giorni passati nella attigua scuola media di Via Nazario Sauro, ieri mattina gli alunni delle elementari di San Piero in Bagno sono tornati sui loro banchi nella sede scolastica di Largo Moutiers, che nel fine settimana era stata vandalizzata in vari locali. E ieri, anche il gruppo di opposizione consiliare "Andare Oltre" (centrodestra) è intervenuto sulla vandalizzazione delle elementari, con una nota a firma del capogruppo Olinto Bergamaschi, nella quale così esordisce: "Siamo molto dispiaciuti e preoccupati per i nuovi atti vandalici che hanno interessato la nostra scuola elementare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Aggiornamento sul vandalismo alla scuola elementare. Cari cittadini, come da programma, stanno proseguendo ed entro la giornata saranno completate le operazioni di pulizia e di aerazione degli spazi come da indicazioni concordate. Grazie al lavoro congi Vai su Facebook
San Piero in Bagno, vandali nella notte alla scuola elementare, il sindaco: “Un atto meschino verso i nostri bambini” - X Vai su X
Vandali alle elementari, gli alunni tornano in classe - Non si placa la polemica politica dopo il raid nel plesso di San Piero in Bagno. Come scrive msn.com
San Piero in Bagno, vandali nella notte alla scuola elementare, il sindaco: “Un atto meschino verso i nostri bambini” - Un brutto lunedì mattina per gli alunni della scuola elementare di San Piero in Bagno, con aule e corridoi rovinati dai vandali. Da corriereromagna.it
Vandali nella scuola elementare. FdI: "Telecamere nelle aree sensibili" - Oggi gli alunni che per due giorni si sono dovuti spostare nel plesso delle medie torneranno sui loro banchi . msn.com scrive