Poncle presenta l’aggiornamento Vampire Survivors 1.14, disponibile da oggi per Steam, Xbox, PlayStation e dispositivi mobile, dal 31 ottobre per Epic Game Store e Switch! Dopo una settimana di geniali e divertenti post social, che hanno stuzzicato interesse e curiosità fan, i fan possono finalmente impugnare le proprie fruste (oh.?) e scoprire tutte le novità che poncle ha apportato al gioco vincitore del premio BAFTA. Vampire Survivors è disponibile al prezzo consigliato di €4.99, – ora con uno sconto del 30%! Per quanto venerata o sacra, nessuna IP è al sicuro dall’entrare a far parte del mondo di Vampire Survivors! poncle è determinata a mantenere questa promessa: con i crossover di Balatro e Ode to Castlevania, disponibili insieme a Westwoods e Mazerella con l’update 1. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Vampire Survivors, è disponibile l’aggiornamento 1.14 con la Co-Op Online ed il DLC Balatro