Vampir-O Gara di orienteering di Halloween a Padova
Ritorna quest’anno l’appuntamento con la notturna di Halloween a Padova: il Prato della Valle, il Palazzo della Ragione, le Basiliche del Santo e di Santa Giustina faranno da splendida cornice a questa gara con in più il fascino delle ore serali e delle ombre di una notte da.paura.Il Ritrovo è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
Ennesima prova del calendario del Criterium Podistico Toscano e anche stavolta non sono mancati i nostri portacolori alla ricerca di punti preziosi per la classifica cumulativa: l'appuntamento di questa domenica è stato la "Magona Run" a Bibbona, gara sulla - facebook.com Vai su Facebook
La gara di canto di oggi verrà giudicata da Irama! #Amici25 - X Vai su X
A Vibo la gara amatoriale per promuovere l’attività sportiva orienteering - Si è svolta all’interno del parco urbano di Moderata Durant, la gara amatoriale promozionale di Orienteering organizzata da Kalabria Trekking aps in collaborazione con la delegazione regionale ... Da ilvibonese.it
Gara di orienteering culturale per studenti fasanesi - FASANO – Si svolgerà domani (venerdì 30 maggio), con raduno in Piazza Ciaia, alle ore 15, la gara di orienteering culturale dal titolo “Eurek- Si legge su osservatoriooggi.it
Orienteering, domenica la gara a Padriciano - Il prossimo 24 settembre, gli appassionati di orienteering avranno l'occasione di mettersi alla prova all'Area science park di Padriciano. Come scrive triesteprima.it