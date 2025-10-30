Valter Mainetti su Pnrr e Piano Mattei | Strategico partenariato per sviluppo infrastrutture

‘'Il piano Mattei per la promozione delle aziende italiane in Africa sta avendo molta presa presso i Paesi africani, i quali apprezzano lo spirito dell'iniziativa italiana ispirata a Enrico Mattei, che sviluppò l'ente petrolifero, instaurando con i Paesi produttori di petrolio un rapporto di partenariato, insolito a quei tempi. Da anni lavoriamo in Algeria e, tenuto conto del valore attribuito ai rapporti intergovernativi, aspiriamo ad acquisire nuovi lavori, soprattutto nello sviluppo dei porti”. Lo afferma il Professor Valter Mainetti, Presidente e Amministratore Delegato di Condotte 1880, intervenuto al dibattito ‘'Pnrr e Piano Mattei'' al Salone della Giustizia, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, e l'Amministratore Delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella. 🔗 Leggi su Iltempo.it

