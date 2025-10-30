Valori di servizio e solidarietà festa Centenaria per gli Alpini dell’Alta Val Brembana

Una giornata di festa condivisa, per ribadire con forza valori senza tempo di servizio e solidarietà. Sabato 1° novembre a partire dalle 8.30 sono in programma a Piazza Brembana le celebrazioni per il Centenario della costituzione del Gruppo Alpini Alta Valle Brembana, per le annuali celebrazioni per Unità Nazionale e Forze Armate e l’assegnazione dell’annuale premio “Mamma Calvi”, nonché per il restauro del locale Monumento ai Caduti. Il 29 novembre 1925 su iniziativa di alcuni soci Ana dei paesi dell’Alta Valle, già appartenenti al Gruppo Alpini “Valle Brembana” con sede a San Giovanni Bianco si tenne a Piazza Brembana una riunione durante la quale si costituì il nuovo Gruppo Alpini “Alta Valle Brembana”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

