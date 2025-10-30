Vallo della Lucania nasce la Biblioteca per la Psichiatria
Tempo di lettura: 2 minuti Romanzi, saggi, poesie, libri illustrati e tanti altri volumi di varie tipologie costituiscono la piccola biblioteca che nascerà nel reparto di Psichiatria dell’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “ Una piccola biblioteca per la Psichiatria”, è frutto di una raccolta collettiva organizzata dalla comunità di Casal Velino, che ha donato decine di libri con l’obiettivo di offrire ai pazienti momenti di serenità, riflessione e conforto attraverso la lettura. L’inaugurazione dello spazio è prevista per oggi, ma il progetto ha già raccolto ampio consenso e partecipazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
