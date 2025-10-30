Valentina la compagna di Domenico nuova concorrente del Grande Fratello | È sempre più arrabbiata

Nuovo ingresso al Grande Fratello, la compagna di Domenico resterà nella casa, quando entrerà Valentina. Dopo due accesi confronti al Grande Fratello la compagna di Domenico D'Alterio, Valentina Piscopo, si prepara a tornare nella casa più spiata d'Italia. Questa volta però non sarà solo l'ennesimo confronto, il gieffino infatti scoprirà che anche lei inizierà a far parte del cast del reality condotto da Simona Ventura su Canale 5. Come reagirà lui? Di sicuro la novità lo spiazzerà, i due avranno la possibilità di confrontarsi per tentare di risolvere le nuove incomprensioni nate nel loro rapporto a causa del suo avvicinamento a Benedetta e delle segnalazioni che la compagna ha ricevuto fuori.

