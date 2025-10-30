Valentina canta ad Amici Papà Luca | La musica è un affare di famiglia

Dalle strade di Santarcangelo, la città della poesia, è emersa una nuova artista. Una voce non cresciuta tra le prose e i versi, ma con la cultura pop, i classici Disney e i Pink Floyd: Valentina Pesaresi. La ragazza, classe 2001, che il 28 settembre, dopo aver superato le selezioni con una performance della canzone The Climb di Miley Cyrus, è entrata ufficialmente nella venticinquesima edizione di Amici. Ogni puntata del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è una nuova sfida per la 21enne, ora impegnata nella fase ‘pomeridiana’ del programma. Presente da ormai cinque appuntamenti nella squadra di canto, sotto l’occhio attento dei professori Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, Valentina mette in mostra il suo talento, cresce artisticamente e conquista consensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valentina canta ad Amici. Papà Luca: "La musica è un affare di famiglia"

