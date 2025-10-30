Vaccini ‘Un modo per prendersi cura di sé’ campagna Gsk rivolta agli adulti
(Adnkronos) – Mangiare in modo equilibrato, praticare attività fisica e dormire a sufficienza sono abitudini essenziali per mantenersi in salute. Tuttavia, anche uno stile di vita sano può non essere sufficiente a proteggere da virus e batteri. E' per questo motivo che le vaccinazioni rappresentano un pilastro fondamentale della prevenzione, e non solo per i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
- Si informa la cittadinanza che è stato riattivato il servizio di prenotazione vaccini presso l’Ufficio Prenotazioni dell’ASP di Catania, sede di San Michele di Ganzaria, ubicato in via Piersanti Mattarella. Moda - facebook.com Vai su Facebook
Vaccini, 'Un modo per prendersi cura di sé', campagna Gsk rivolta agli adulti - Mangiare in modo equilibrato, praticare attività fisica e dormire a sufficienza sono abitudini essenziali per mantenersi in salute. Secondo adnkronos.com