Vacanze di Natale obbligate per gli operai di Stellantis | le ferie che preoccupano i sindacati
Per gli operai Stellantis dello stabilimento di Cassino le vacanze di Natale quest'anno saranno molto più lunghe. Dal 15 al 31 dicembre si fermeranno i reparti montaggio, lastratura, verniciatura e collegati. Anche la linea costituita dalle presse sospenderà i lavori, ma dal 23 al 31 dicembre. 🔗 Leggi su Today.it
Vacanze di Natale obbligate per gli operai di Stellantis: le "ferie" che preoccupano i sindacati - La fermata riguarda lo stabilimento di Cassino dove si realizzano le Alfa Romeo Giulia e Stelvio e il Maserati Grecale ... Scrive today.it