Va a trovare la mamma poi non si presenta al lavoro | Miriam Oliviero è scomparsa nel nulla

C'è un'intera cittadina con il fiato sospeso. Da martedì a Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, si sono perse le tracce di Miriam Oliviero, bibliotecaria di 24 anni. A dare l'allarme sono stati i genitori. Il telefono è stato geolocalizzato a Siena, ma le ricerche si sono rivelate un buco. 🔗 Leggi su Today.it

