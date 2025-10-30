Va a fuoco il casello Brescia Sud sull'A21 | struttura distrutta dalle fiamme bloccati gli ingressi all'autostrada

Il casello Brescia Sud dell'autostrada A21 Torino-Brescia è stato distrutto da un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 ottobre. Le fiamme sarebbero partite da un camion che trasportava pneumatici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Un 53enne originario di Cerignola è rimasto ferito nel conflitto a fuoco scoppiato durante il tentato assalto a due furgoni portavalori della Mondialpol, avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 27 ottobre sulla corsia sud dell’A14, nei pressi del casello di Porto Re - facebook.com Vai su Facebook

Incendio al casello di Brescia Sud, fumo e fiamme sulla A21: chiusa l’autostrada - Un mezzo pesante con un carico di gomma ha preso fuoco mentre stava uscendo, rimanendo bloccato sotto la tettoia: l’incendio ha quindi intaccato l’intera struttura. ilgiorno.it scrive

A fuoco il casello di Brescia Sud: autostrada bloccata - Le fiamme hanno intaccato l’intera struttura, per cause ancora da accertare. Da giornaledibrescia.it

Va a fuoco il casello Brescia Sud sull’A21: struttura distrutta dalle fiamme, bloccati gli ingressi all’autostrada - Brescia è stato distrutto da un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 ottobre ... Segnala fanpage.it