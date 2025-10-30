Utility del Sud valore aggiunto di 8,3 mld e oltre 112mila occupati nel 2024 Il rapporto Svimez-Utilitalia

Un valore aggiunto generato superiore agli 8 miliardi, con circa 112mila occupati e il 69% dei progetti legati al Pnrr nella fase conclusiva di collaudo. Sono alcuni dei dati che emergono dal Rapporto Sud, lo studio di Utilitalia e Svimez presentato oggi che analizza e valuta il contributo economico e occupazionale del sistema delle utility nelle regioni del Mezzogiorno. I principali dati economici e lo stato di attuazione del Pnrr. In un quadro congiunturale complesso, il sistema meridionale delle utility mostra segni di forte resilienza e di progressivo consolidamento nel ruolo di principale infrastruttura economica e industriale del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

