Prima del terremoto 2016 gli abitanti di Ussita erano 449. Oggi sono 336, di cui 149 nelle Sae e 40 con il contributo (ex Cas). Sono 153 le pratiche in corso e 94 quelle chiuse. "Abbiamo perso quasi un terzo della popolazione – dice il sindaco Silvia Bernardini (già al timone del paese dal 1995 al 2004) –. Alcuni anziani purtroppo non ci sono più e qualche famiglia è rimasta lungo la costa. Sia quest’anno che l’anno scorso, poi, abbiamo registrato zero nascite. Siamo partiti con una distruzione pubblica del 100%, non c’è più una chiesa agibile: il terremoto aveva fatto tabula rasa". Ma ora il paese sta andando avanti, tra progetti di promozione turistica, rilancio della montagna, destagionalizzazione e recupero delle centrali idroelettriche (fonte di reddito per il Comune). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ussita a nove anni dal terremoto: "Perso un terzo della popolazione"