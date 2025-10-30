Usa ok a ritiro truppe Nato da fianco est Europa ma 800 soldati verso permanenza in Romania Washington | Rivalutazione esigenze globali

Gli Stati Uniti avviano un ridimensionamento della loro presenza militare sul fianco orientale della Nato. La decisione, confermata dal ministero della Difesa di Bucarest, prevede la sospensione della rotazione in Europa di una brigata americana i cui elementi erano distribuiti in diversi Paesi dell.

