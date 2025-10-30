Usa nuovo attacco a navi droga | 4 morti

7.30 Il Pentagono ha annunciato che quattro persone sono state uccise in un nuovo attacco a una presunta nave della droga nel Pacifico. L'annuncio del Segretario alla Difesa Hegseth arriva il giorno dopo un altro raid americano nel quale sono morte 14 persone. Il bilancio delle vittime della controversa campagna militare antidroga del presidente Usa Trump è di almeno 62 persone uccise sulle cosiddette "navi della morte" che trasportano droga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

