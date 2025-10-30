Usa l’annuncio storico di Trump | Riprenderemo immediatamente test su nostre armi nucleari verifiche su bombe atomiche erano sospese dal ‘92

rump ha detto di aver ordinato al Pentagono di riprendere i test nucleari, sospesi dal 1992, sostenendo falsamente che anche Russia e Cina li fanno. In realtà, Mosca non conduce un test vero e proprio con bombe atomiche dal 1990 mentre Pechino dal 1996. Secondo la National Nuclear Energy Administrat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, l’annuncio storico di Trump: “Riprenderemo immediatamente test su nostre armi nucleari”, verifiche su bombe atomiche erano sospese dal ‘92

