Usa Ferrari 458 Spider si schianta sulla strada più pericolosa d' America
Schianto spettacolare sulla Tail of the Dragon, il celebre tratto tra Tennessee e Carolina del Nord con 318 curve in 18 km. Una Ferrari 458 Spider è finita contro un camion dei traslochi dopo aver perso il controllo in curva. L’auto, forse a noleggio, è andata distrutta nell’impatto. Nessun ferito grave, ma danni ingenti alla supercar di Maranello. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
Nuova Ferrari Roma spider ?In pronta consegna? Spediamo in tutta Italia ?SENZA ANTICIPO? 2.900€ + iva (al mese) Info in DM ?0931 757 080 / 392 6663039 Ti aspettiamo da Alfacaravan Contrada spalla s.n.c, 96010, Melilli (S - facebook.com Vai su Facebook
Ferrari 458 Spider, disastro negli USA: incidente in una via storica https://ift.tt/nXbpYQm - X Vai su X
Sulla leggendaria “Tail of the Dragon”: la Ferrari da 200.000 € va a sbattere contro un camion - C’è chi percorre la leggendaria Tail of the Dragon per coronare un sogno e chi, come il conducente di questa Ferrari 458 Spider, finisce per vederlo infrangersi contro la realtà — e contro un camion d ... Scrive msn.com
Ferrari 458 Italia, incidente in curva: l'impatto fa sollevare il van - Video - Una Ferrari 458 Italia si schianta con un van in curva: il furgone viene sollevato dal muso della supercar di Maranello ... Secondo auto.everyeye.it
Mille Miglia 2017: violento incidente per una Ferrari 458 Spider - La seconda tappa della Mille Miglia 2017 che va da Padova a Roma ha visto l'incidente di una Ferrari 458 Spider che è piombata a forte velocità su una Fiat 500L estranea alla competizione. Riporta motorionline.com