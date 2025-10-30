Usa ecco i droni pipistrello | navigano in sicurezza al buio e nel fumo

Droni “pipistrello” che riescono a navigare in sicurezza, al buio, nella nebbia o nel fumo grazie a sensori a ultrasuoni. È il PeAR Bat, che prende il nome dal Perception and Autonomous Robotics Group di Sanket al WPI. I dispositivi ispirati ai pipistrelli sono testati dal laboratorio di robotica del Worcester Polytechnic Institutem negli Stati Uniti. Questi velivoli possono portare a termine una missione in condizioni in cui i robot basati sulla visione falliscono. Come i pipistrelli sono in grado di navigare nei cieli notturni pieni di ostacoli senza schiantarsi contro alberi, edifici o pareti di vetro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

