Usa e Cina più vicine dopo incontro Trump – Xi Jinping

Tv2000.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È durato due ore il vertice tra Trump e Xi Jinping, arrivato dopo sei anni di relazioni sempre più tese. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

