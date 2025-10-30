Usa e Cina più vicine dopo incontro Trump – Xi Jinping

È durato due ore il vertice tra Trump e Xi Jinping, arrivato dopo sei anni di relazioni sempre più tese. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Usa e Cina più vicine dopo incontro Trump – Xi Jinping

Altre letture consigliate

La Cina esorta il Giappone a rispettare i “timori” dei Paesi vicini - facebook.com Vai su Facebook

USA-Cina, oltre la guerra commerciale: qual è la posta in gioco - Trump e Xi Jinping si incontrano in Corea del Sud in un momento segnato da tensioni tra i due paesi sul fronte commerciale ... Da ispionline.it

Dazi: Brilliant, Usa e Cina vicini a fase finale negoziati commerciali - "Gli Stati Uniti e la Cina si stanno avvicinando alla fase finale dei colloqui commerciali ma e' improbabile che concludano un accordo entro questa settimana". Secondo milanofinanza.it