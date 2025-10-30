Usa colpita nave di trafficanti droga
2.15 Il Pentagono ha annunciato che 4 persone sono state uccise in un nuovo attacco a una nave di trafficanti di droga nel Pacifico orientale. La notizia, diffusa dal segretario alla Difesa Pete Hegseth su X, arriva un giorno dopo un altro raid che ha causato la morte di 14 persone. Questi episodi fanno parte di una campagna militare antidroga lanciata da Trump che ha già provocato almeno 62 vittime.La nave presumibilmente era di un'organizzazioneterroristica coinvolta nel traffico internazionale di stupefacenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
