Usa-Cina Trump vede Xi e annuncia accordo | dazi calano al 47%

Lapresse.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È durato un’ora e quaranta minuti il vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jimping, svoltosi in una base militare di Busan, in Corea del Sud. Al termine del faccia a faccia, Trump e Xi sono usciti dall’edificio fianco a fianco, chiacchierando brevemente davanti alle telecamere. Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One che lo sta riportando negli Usa, ha espresso un giudizio positivo sull’incontro. “ Abbiamo raggiunto un accordo. Ogni anno lo rinegozieremo, ma penso che durerà a lungo”, ha sottolineato Trump, spiegando che l’accordo stesso dovrebbe essere ufficializzato “molto presto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

