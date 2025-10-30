Usa-Cina Trump e Xi Jinping dialogano seduti al tavolo del colloquio

Il presidente Donald Trump ha incontrato il leader cinese Xi Jinping, offrendo ai leader delle due maggiori economie del mondo la possibilità di stabilizzare le relazioni dopo mesi di turbolenze sulle questioni commerciali. L’uso aggressivo dei dazi da parte di Trump da quando è tornato alla Casa Bianca per un secondo mandato, combinato con i limiti di ritorsione della Cina sulle esportazioni di elementi di terre rare, hanno dato all’incontro una nuova urgenza. Esiste un reciproco riconoscimento del fatto che nessuna delle due parti vuole rischiare di far saltare in aria l’economia mondiale in modi che potrebbero mettere a repentaglio le fortune del proprio paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

