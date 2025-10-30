USA-Cina Trump Concordati molti punti con il presidente Xi
ROMA (ITALPRESS) – "Ho avuto un incontro davvero fantastico con il Presidente cinese Xi. C'è un enorme rispetto tra i nostri due Paesi, e questo non potrà che essere rafforzato da quanto appena accaduto. Abbiamo concordato su molti punti, e altri, anche di grande importanza, sono prossimi alla risoluzione". Lo afferma su Truth il Presidente statunitense Donald Trump, commentando l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Busan, in Corea del Sud. "Sono stato estremamente onorato dal fatto che il Presidente Xi abbia autorizzato la Cina ad avviare l'acquisto di ingenti quantità di soia, sorgo e altri prodotti agricoli.
