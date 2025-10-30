Usa-Cina due ore di incontro Trump | C' è l' accordo economico con Xi a breve la firma Lavoreremo insieme sulla guerra in Ucraina

Strette di mano e sorrisi tra i due leader al termine del vertice: non è prevista però alcuna dichiarazione dopo l'incontro. Il tycoon: «Intesa sulle terre rare e dazi alla Cina ridotti dal 57% al 47%». Dopo l'incontro la ripartenza per Washington. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Usa-Cina, due ore di incontro. Trump: «C'è l'accordo economico con Xi, a breve la firma. Lavoreremo insieme sulla guerra in Ucraina»

Leggi anche questi approfondimenti

La Cina pronta a collaborare con gli Stati Uniti per lo sviluppo stabile delle relazioni bilaterali Il 29 ottobre, il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun ha tenuto la conferenza stampa ordinaria. Interpellato da un giornalista sull'incontro tra il presidente ci Vai su Facebook

Incontro #Cina-#EU a #Bruxelles, forti attriti su #Taiwan Taiwan causes sparks during EU-#China meeting in Brussels Read more here/Scopri di piùhttps://linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7384823693660815360… - X Vai su X

Finito dopo 2 ore il vertice Usa-Cina. Trump "L'incontro: con Xi un grande successo" - L'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del sud è finito dopo meno di due ore. msn.com scrive

Usa-Cina, accordo sui dazi: nel patto terre rare e Tik Tok. Ora il vertice tra Trump e Xi - Tregua fragile ma reale nella guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina: un accordo preliminare sui dazi riapre il dialogo e prepara il faccia a faccia di giovedì fra Donald Trump e ... Segnala ilgazzettino.it

Vertice Usa-Cina, Trump: 'Può darsi che firmeremo un accordo' - "Può darsi che firmeremo un accordo oggi": lo ha detto Donald Trump prima dell'incontro con Xi Jinping a Busan, in Corea del sud. Si legge su ansa.it