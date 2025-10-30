Usa-Cina due ore di incontro Trump | C' è l' accordo con Xi a breve la firma Lavoreremo insieme sulla guerra in Ucraina

Strette di mano e sorrisi tra i due leader al termine del vertice: non è prevista però alcuna dichiarazione dopo l'incontro. Il tycoon: «Intesa sulle terre rare e dazi alla Cina ridotti dal 57% al 47%». Dopo l'incontro la ripartenza per Washington. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Usa-Cina, due ore di incontro. Trump: «C'è l'accordo con Xi, a breve la firma. Lavoreremo insieme sulla guerra in Ucraina»

Usa-Cina, Trump ottimista: "Mi attendo un buon incontro con Xi Jinping"

Trump minaccia la Cina: "È ostile, valutiamo massicci dazi". E cancella l'incontro con Xi

Trump-Xi Jinping, incontro di due ore. Il tycoon: «Raggiunto accordo sulle terre rare. Dazi alla Cina ridotti al 47%». - Donald Trump e Xi Jinping sono usciti insieme dalla sede dell'incontro in Corea del sud, tra sorrisi e strette di mano, apparentemente senza tensioni, secondo le immagini trasmesse dalle ...

Finito dopo 2 ore il vertice Usa-Cina. Trump "L'incontro: con Xi un grande successo" - L'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del sud è finito dopo meno di due ore.

Usa-Cina, accordo sui dazi: nel patto terre rare e Tik Tok. Ora il vertice tra Trump e Xi - Tregua fragile ma reale nella guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina: un accordo preliminare sui dazi riapre il dialogo e prepara il faccia a faccia di giovedì fra Donald Trump e ...