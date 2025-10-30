Usa-Cina disgelo iniziato I mercati ringraziano ma le incognite restano L’analisi di Speranzon

L’incontro fra Trump e Xi riduce l’incertezza geopolitica che pesava sui titoli tecnologici e sul commercio globale. Gli investitori leggono il vertice come una pausa di riflessione tra due giganti che sanno quanto la tensione li danneggi entrambi. Tuttavia, le cause strutturali del confronto restano. Ne è convinto il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, membro della Commissione esteridifesa che affida a Formiche.net una riflessione articolata dopo il vertice tra i leader di Stati Uniti e Cina. Dopo il vertice Trump-Xi come può cambiare la relazione tra i due Paesi? Il vertice segna una distensione tattica, non una svolta strategica. 🔗 Leggi su Formiche.net

