Urla e spintoni per questioni ereditarie | la polizia riporta la calma fra due fratelli

Hanno riportato la calma. E, soprattutto, scongiurato che la diatriba trascendesse. Una pattuglia della sezione Volanti della Questura è dovuta intervenire nella zona del campo sportivo Esseneto di Agrigento. A urlare, spintonandosi ripetutamente, due uomini. Qualcuno dei passanti, allarmato, ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it