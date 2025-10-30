Urbanistica ipotesi turbativa d’asta | Bandi su misura e aree spartite Faro dall’ex anagrafe a Loreto e Mind

Milano – L’operazione “Incriminata“ riguarda l’asta sugli immobili di via Messina 53 e largo De Benedetti 1 dove sorgeva l’anagrafe comunale, via Messina 50 e via Cenisio, finiti al centro degli interessi di Coima. Dalle chat emergono le “direttive date” dal Ceo Manfredi Catella “ circa i contenuti urbanistici che dovevano essere previsti nei bandi” comunali su quelle aree: manovre, secondo le accuse, anche per poter trasformare “l’edificio comunale preesistente in una torre di 17 piani riutilizzando l’area così svuotata di volumetrie di via Messina 53 in uno studentato o per edilizia residenziale sociale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica, ipotesi turbativa d’asta: “Bandi su misura e aree spartite”. Faro dall’ex anagrafe a Loreto e Mind

