Uragano Melissa Giamaica dichiarata zona disastrata | l’isola piegata dai 185 mph

La notte che separa l’attesa dalla resa dei conti è arrivata con la furia di Melissa. Raffiche che strappano i tetti, acqua che entra nelle case, alberi come fiammiferi. In Giamaica il ciclone ha attraversato l’isola da sud?ovest a nord con venti stimati a 185 mph (295 kmh) nel momento dell’impatto, un livello che segna . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Uragano Melissa, Giamaica dichiarata “zona disastrata”: l’isola piegata dai 185 mph

