Uragano Melissa colpisce Cuba | 735.000 evacuati

Evacuazioni di massa, inondazioni e allerta meteo: Cuba affronta la furia dell’Uragano Melissa. L’ Uragano Melissa ha toccato terra mercoledì 29 ottobre sulla costa orientale di Cuba come tempesta di categoria 3, dopo aver attraversato la Giamaica con venti superiori ai 250 kmh. Le autorità cubane hanno disposto l’evacuazione di circa 735.000 persone nelle province di Granma, Holguín, Las Tunas, Santiago de Cuba e Guantánamo, attivando centri di accoglienza e dichiarando lo stato di emergenza. Venti a 195 kmh e onde fino a 3,6 metri. Secondo il National Hurricane Center, Melissa ha raggiunto Cuba con venti sostenuti fino a 195 kmh, accompagnati da piogge torrenziali e onde alte fino a 3,6 metri. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Uragano Melissa colpisce Cuba: 735.000 evacuati

