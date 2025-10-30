Uragano devastante almeno 25 morti e decine di dispersi | la situazione

L’uragano Melissa ha lasciato dietro di sé una scia di morte e distruzione- Con venti che hanno superato i 295 kmh, si tratta della tempesta più potente ad aver toccato terra nella regione negli ultimi 90 anni. Decine di vittime, intere città sommerse, infrastrutture distrutte e centinaia di migliaia di sfollati delineano un quadro catastrofico, mentre la comunità internazionale si mobilita per portare soccorso. Leggi anche: “Mancherai a tutti”. Televisione in lutto per l’improvvisa morte dell’attore Melissa, l’uragano più potente degli ultimi decenni. Classificato inizialmente come uragano di categoria 5, Melissa ha raggiunto la Giamaica martedì, scatenando venti fino a 295 kmh e piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio l’isola. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Uragano devastante, almeno 25 morti e decine di dispersi: la situazione

