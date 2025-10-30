Up and Down è il nuovo singolo di Ornella Sabia
Da venerdì 31 ottobre 2025 sarà in rotazione radiofonica “Up and Down” (Alicante Label), il nuovo singolo di Ornella Sabia, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 24 ottobre. “Up and Down” è un brano che racconta una notte qualunque in una grande città, dove le luci al neon si riflettono sui vetri della metropolitana e diventano specchi di un’anima inquieta. La protagonista, tra i passeggeri, vive un senso di alienazione familiare, osservando volti sconosciuti, riflettendo sul passato e interrogandosi sul proprio cambiamento dopo un addio. Ogni fermata è una pausa di consapevolezza, un frammento di vita tra nostalgia e lucidità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo il successo del suo primo EP “Cuore in Lock Down”, la cantautrice milanese apre così un nuovo capitolo musicale, fatto di introspezione e poesia... Vai su Facebook
NEGRITA: partito il count down per il nuovo tour e aggiunte nuove date https://megamodo.com/negrita-partito-il-count-down-per-il-nuovo-tour-e-aggiunte-nuove-date/… - X Vai su X
«Up and down», in anteprima il video del nuovo singolo della potentina Ornella Sabia - Da venerdì 31 ottobre 2025 sarà in rotazione radiofonica “Up and Down” (Alicante Label), il nuovo singolo di Ornella Sabia, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 24 ottobre. Da lagazzettadelmezzogiorno.it